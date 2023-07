Cronaca Roma-Cagliari: l'odissea dei ritardi Ryanair e il sarcasmo del rimborso consolatorio di 250 euro

Un solenne applauso a Ryanair, che domenica ha raggiunto nuovi vertici nella gara dell'inefficienza. I passeggeri dei voli Roma-Cagliari e Cagliari-Roma hanno avuto il privilegio di partecipare a un evento storico, una memorabile gara di ritardi. Il volo FR6753, con la promessa di decollare alle 18:30, ha preferito concedersi un riposino pomeridiano, decidendo di librarsi nell'aria solo alle 23:10. Per non essere da meno, il volo FR6752, previsto alle 20:10, ha scelto di far ammirare ai passeggeri la bellezza delle luci notturne di Roma atterrando solo alle 00:36. Chissà se i passeggeri avranno apprezzato lo spettacolo! E adesso? Beh, potranno consolarsi con il pensiero di un possibile rimborso di 250 euro, gentile concessione del Regolamento Comunitario 261/2004. Un'elemosina per il loro tributo, o meglio, un calice di vino per dimenticare la lunga notte. Per ottenere questa miserabile consolazione, basterà rivolgersi a ItaliaRimborso, compilando un modulo online. Un'ultima prova da superare, l'ennesimo ostacolo per i nostri sfortunati viaggiatori. Ma, dopotutto, cosa sono altri cinque minuti quando si è già passate quattro ore a guardare l'orologio dell'aeroporto?