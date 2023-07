Cronaca L'Anas libera la SS 131: tra Nuoro e Olbia riprendono le quattro corsie

In vista del pullulare estivo di auto e pullman, l'Anas ha deciso di dare un po' di respiro ai pendolari della strada statale 131, detta "Diramazione Centrale Nuorese". Rispettando l'accordo con il prefetto di Nuoro, ha zittito i cantieri che ingombravano il percorso tra Nuoro e Olbia, regalando così 14 km di strada a quattro corsie. In particolare, sono stati messi in pensione i lavori su due viadotti nei pressi di Siniscola, liberando così 3 km di asfalto a quattro corsie. Altri 6,5 km di tracciato sono stati riportati in auge grazie ai lavori di pavimentazione drenante conclusi a Irgoli. A Nuoro, un altro tocco di restauro ha riportato in vita 4,5 km di strada a Marreri, grazie alla rimodulazione delle aree di cantiere e alla conclusione dei lavori sul viadotto 'C2'. Un altro pezzo di strada, nei pressi di Sedilo, dovrebbe riaprire a quattro corsie entro la prossima settimana, una volta conclusi i lavori di consolidamento. Non è un'opera di misericordia, ma un piano di riqualificazione della statale 131 Dcn messo in piedi dal polo infrastrutture del gruppo Fs italiane. Un investimento da 220 milioni di euro per modernizzare ponti, viadotti e gallerie, risanare le pavimentazioni e elevare gli standard di sicurezza e comfort per chi percorre questa arteria della Sardegna.