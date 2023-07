Cronaca Le 71 unità della speranza: La Penitenziaria sarda in attesa di rinforzi

In seguito anche alle nostre numerose e continue richieste denunciare la grave carenza di personale nel Distretto Sardegna , e grazie anche all’intervento del Presidente Con.Si.Pe., Dr. Domenico Nicotra presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a Roma, pare che qualcosa comincia a muoversi, infatti In sardegna a breve ci sara un incremento di 71 unita. A darne notizia è il Segretario Nazionale POLGIUST Roberto MELIS, “Non siamo ovviamente soddisfati perche 71 Poliziotti sono solo una goccia in un oceano,ma ci stiamo impegnando quotidianamente affinché questo incremento non sia solo un atto singolo e unico ,ma bensì si continui ad inviare in Sardegna Poliziotti in modo da coprire numericamente la pianta organica prevista”. MELIS auspica che tale incremento a breve riguardi anche per i comandanti e i Direttori in modo da andare a sanare quelle realtà che ancora oggi sono vacanti o temporaneamente ricoperte da Dirigenti in missione. In chiusura MELIS annuncia” non ci fermeremo e continueremo a sollecitare tutte le istituzioni preposte ma sopratutto a combattere e schierarci affianco al Personale dì Polizia Penitenziaria affinché si possano migliorare le condizioni lavorative di tutti gli istituti Sardi”.