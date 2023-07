Cronaca Olbia: Un giorno di Giugno, Giuseppe Masia, Bart e un dramma felino - Un racconto a due voci

Un giorno di giugno ad Olbia, un cane e un gatto si azzuffano. Cosa c’è di strano? Nulla, tranne la presenza del comico Giuseppe Masia. Proprio quel Giuseppe Masia, figura ben nota a livello locale, come insegnante, cantante e comico. Il perché è presto detto: il cane in questione è il suo, si chiama Bart. Il cabarettista si è ritrovato nel bel mezzo della tempesta. Bart ha prevalso nella contesa con il gattino sbranandolo. Ora Masia è stato attaccato legalmente dalla famiglia del piccolo felino perché anche il micio non era randagio ma come Bart aveva una famiglia umana. Ora ambo le parti raccontano la propria versione dei fatti. Cerchiamo di ricostruirle avvertendo il lettore che sarà la giustizia a fare il suo corso e ad emettere le sue sentenza. Per noi sarà solo il lettore giudice e arbitro della contesa. Secondo la famiglia del gattino in un giorno di giugno, Giuseppe Masia insieme a suo figlio, armati un bastone, hanno cercato di far uscire il gatto, venutosi a trovare nel giardino di casa sua, da un rifugio dopo aver affrontato, ferendolo, il cane Bart. Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, la situazione ha preso una brutta piega quando Bart ha dilaniato in uno scontro all’ultimo sangue il felino. I proprietari del micio dalla loro dichiarano che ci sarebbero diversi testimoni che hanno seguito Masia mentre si chinava a raccogliere la carcassa del gatto avvolgerlo in una busta della spesa riponendolo nel suo bagagliaio, prima di allontanarsi. I proprietari del gatto avrebbero anche consegnato una traccia audio alle autorità competenti per confermare l’accusa di dolo nei confronti del comico. E ora i proprietari del gatto afflitti da una perdita che ha significato molto più di un semplice animale domestico per una famiglia con un bambino di cinque anni epilettico e autistico, cercano giustizia. Ora, Masia offre una narrazione differente. Racconta di aver cercato di separare Bart dal gattino, sostenendo di aver contrastato l'attacco per quanto possibile. Il felino era in una sua proprietà e Masia si è ritrovato all’una di notte con il figlio ad assistere allo scontro ferino. Le tracce dello scontro sono state raccolte in una busta e riposte nel bagagliaio dell'auto. Infine, secondo Masia, il gattino è riuscito a sfuggire alla presa mortale di Bart, lasciandolo nell'incertezza sulle sue condizioni. Qui ci troviamo di fronte a due versioni contrastanti. Da un lato, l'immagine di un atto di ferocia, dall'altro di un malinteso e di un tentativo di sedare la colluttazione animale. Nel mentre i social hanno scatenato il solito chiacchiericcio su chi sostiene Masia o la famiglia del gattino. Tuttavia come sempre accade sarà la giustizia a decidere.