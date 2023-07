Cronaca Sardegna: tra fiamme e coraggio, la lunga giornata del Corpo Forestale

Il Corpo Forestale della Sardegna ha avuto una giornata intensa, con 18 incendi segnalati sul territorio regionale. Quattro in particolare hanno richiesto un impegno straordinario, sia a terra che in aria. Nel Comune di Ovodda, l'incendio ha lambito un lembo di pascolo nudo, 0,02 ettari. Intervento rapido e ben coordinato, l'incendio è stato estinto alle 11:39. A Bosa, le fiamme si sono scatenate in località S.Giusta. Squadre a terra e mezzi aerei del Corpo Forestale insieme ai vigili del fuoco di Cuglieri e Macomer sono al lavoro. La battaglia contro le fiamme continua. San Gavino Monreale ha visto un incendio distruggere 7 ettari di stoppie e 4 ettari di eucalipteti. Grazie all'efficienza del personale del Corpo Forestale e dei volontari, il fuoco è stato domato alle 17:45. Infine, a Decimoputzu, un incendio ha interessato 0,2 ettari di terreno incolto. Nonostante la sfida, le fiamme sono state domate alle 17:24.