Cronaca Aeroporto Costa Smeralda: Quando le valigie sussurrano segreti da 61mila euro

Un russo atterrato da un volo proveniente dagli Emirati Arabi, e un svizzero, sono sbarcati all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Due viaggiatori, apparentemente ordinari, con una destinazione comune: l'Italia. Ma nel loro bagaglio si celava un segreto pesante: 61mila euro in valuta non dichiarata. Era una giornata come tante ad Olbia, con il sole che lambiva le ali degli aerei in atterraggio e il vento che sussurrava nelle orecchie dei passeggeri appena sbarcati. L'aeroporto, punto di arrivo e di partenza di storie diverse, raccolte nelle valigie di chi viaggia, si preparava a scrivere un nuovo capitolo. I due uomini, probabilmente, speravano di passare inosservati, come gocce in un oceano di passeggeri. Ma il loro segreto è stato scoperto. Non da occhi esperti o da macchine sofisticate, ma da una routine ben oliata, una procedura che, come un fiume, scorre tranquilla fino a quando non si imbatte in un ostacolo. E l'ostacolo, in questo caso, erano quei 61mila euro non dichiarati. Una cifra non da poco, capace di far storcere il naso anche al più impassibile dei funzionari. La reazione è stata rapida e inequivocabile: i due viaggiatori sono stati sanzionati per un totale di 7.200 euro. Un prezzo salato, che peserà certamente sul bilancio dei loro viaggi. E così, una storia che sembrava destinata a rimanere nascosta nelle pieghe di un normale flusso di viaggiatori, è venuta alla luce in tutta la sua inusuale peculiarità. Una storia che ricorda quanto, anche in una località turistica come Olbia, le regole debbano essere rispettate, e che nessuna valigia può custodire segreti.