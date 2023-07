Cronaca Un'esplosione sconvolge il pomeriggio di Alghero: Una bombola protagonista di un dramma sfiorato

Un'esplosione ha spezzato questo bollente pomeriggio di oggi 15 luglio ad Alghero, infondendo terrore tra la cittadinanza. Il colpevole? Una comune bombola, divenuta improvvisamente protagonista di un dramma che, fortunatamente, non ha scritto nessuna tragedia. Teatro dell'evento è stata via Palomba, su un palazzo che s'affaccia anche su via Porrino. Il fragore è stato tale da strappare dalla sua sede una balaustra in ferro di un terrazzino. Per nostra fortuna, l'incidente non ha lasciato dietro di sé ferite, se non quelle nell'animo dei residenti. I vigili del fuoco, richiamati dalle urla degli abitanti terrorizzati, hanno prontamente risposto all'appello, intervenendo per bonificare la zona e ristabilire la tranquillità. Il cuore della città, per un attimo in subbuglio, riprende a battere al ritmo di sempre, grazie all'intervento tempestivo e alla provvidenziale assenza di conseguenze gravi.