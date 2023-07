Cronaca Ranieri si ripresenta e pianifica il futuro

Punto e a capo. Bari fa parte dei ricordi. Ora mister Ranieri guarda avanti, alla ricerca di una squadra che abbia un denominatore comune: l’attaccamento alla maglia. “Il nostro obiettivo ora è quello di avere un difensore di esperienza.-ha detto il tecnico rossoblù-Più due attaccanti che possano garantire maggior peso specifico in avanti. Coloro che abbiamo a disposizione sono validi, ma hanno 35 o 36 anni, con vari acciacchi. Ragion per cui potranno aver bisogno di respirare nel corso dell’anno e vorrei essere in possesso di più frecce al mio arco”. Sarà una stagione difficile, densa di insidie. La serie A, rispetto al torneo cadetto, ha differenti contenuti tecnici. “Sono abituato a non fare sconti a nessuno-ha continuato Ranieri-Non guardo all’età o a quanto guadagna ogni singolo giocatore, ma con me si devono sudare il posto. Per alcuni ruoli ho già le idee chiare. Inizialmente Radunovic, dopo il bel campionato di serie B che ha disputato, sarà la prima scelta per la porta, con Scuffet che porterà la sua esperienza. Quest’ultimo torna in Italia con motivazioni, come del resto Jankto. Se è quello che ricordo io nei due anni che l’ho avuto alla Sampdoria può darci davvero tanto. Corre come un dannato, ha piedi buoni ed all’occorrenza segna pure. Non mi interessa il modulo. Dico 4-4-2, ma è solo per dare numeri. Quello che voglio è invece un gruppo di ragazzi che sappiano lottare e quest’anno ci sarà davvero bisogno”. Poi una divagazione sul giovane Desogus: “Ero davvero curioso di vederlo. Ha fatto bene a Pescara. Però il ragazzo è scivolato e dovrà stare fermo 10 giorni. Peccato. Lo valuterò più avanti”. Ci sono due mozioni in Comune per dare la cittadinanza onoraria a Ranieri. Il tecnico non nasconde la soddisfazione per un riconoscimento quasi dovuto dopo un ritorno che ha fatto scalpore, considerato che ha centrato una promozione insperata. Il mister ha concluso: “Che dire. Io ho allenato all’Amsicora, al Sant’Elia ed alla “Unipol Domus”. Il mio contratto scade nel 2025 e spero di potermi sedere in panchina anche quando sarà pronto il “Gigi Riva”. Sarebbe anche un onore essere presente nel nuovo stadio che sta per essere costruito”.