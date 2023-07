Cronaca Giovane, autovelox e un colpo di scena sulla Statale 291

In uno scenario che ha tutto il sapore di un dramma sfiorato, una fiat punto aziendale guidata da un 33enne originario di Ozieri in preda ad una sorta di paura immotivata, ha turbato la mattina lavorativa dei poliziotti in servizio sulla Sassari-Alghero, la Statale 291. Gli agenti, in una comoda piazzola di sosta, sono stati gli inaspettati destinatari dell'impatto della Punto. L’autista, che si stava recando al lavoro, è stato vittima di un'improvvisa e probabilmente irragionevole paura dell'autovelox cercando di rallentare il suo corso con una manovra sfortunata. Le gomme lisce dell’auto aziendale, hanno fatto sì che il giovane perdesse il controllo della macchina, andando ad impattare contro la pattuglia. Nonostante l'urto violento, il giovane e i poliziotti hanno subito delle lesioni, che seppur dolorose, non gravi. Gli sventurati protagonisti sono stati soccorsi tempestivamente dal personale del 118. In una giornata ordinaria, su un tratto di strada come tanti altri, l'inesorabile corso della vita dispiega, con un sorriso un po' beffardo, le insidie del caso. Un ricordo per il trentatreenne, una storia da raccontare per i poliziotti, una vicenda da registrare per il personale del 118.