Cronaca Caronte fa arroventare l'Europa: In Sardegna in arrivo un caldo record - Oltre i 48 gradi

Caronte ci prende in carico: l'anticiclone Cerbero lascia la scena all'altro 'fratello di Hades', promettendo un balzo termico che supera i 48 gradi nelle zone interne del sud della Sardegna. Non meno di 15 delle 27 città sorvegliate dal Ministero della Salute sono ora contrassegnate dal temuto bollino rosso per le prossime 48 ore. A Roma, un martedì rovente con 43 gradi è previsto per il 18 luglio. L'Agenzia Spaziale lancia l'allarme: potrebbe essere superato il record europeo di 48,8 gradi, stabilito a Floridia, provincia di Siracusa, nell'agosto del 2021. Gli anziani oltre i 70 anni e le persone con condizioni di salute fragili vengono avvertiti di fare attenzione, soprattutto se soffrono di patologie cardiache o respiratorie. Consigliata l'uscita nelle prime ore del mattino e dopo le 21. Gli esperti insistono: in questi giorni, la prudenza non è mai troppa.