Cronaca Koral Bay, la Dog Beach Bike Friendly: un'oasi per cani e ciclisti sulla Riviera del Corallo

Pedalare fino al mare con il proprio fedele amico a quattro zampe? Ora è possibile grazie a Koral Bay, la Dog Beach della Riviera del Corallo, che inaugura due nuovi stalli dedicati alle biciclette. La nota spiaggia, già celebre per la sua accoglienza verso i cani, si rinnova per diventare Bike Friendly, offrendo servizi dedicati ai ciclisti tra cui assistenza per biciclette, gonfiaggio gomme, lavaggio, e una birra rinfrescante come ricompensa. Nel frattempo, importanti lavori di rifinitura hanno migliorato l'esperienza dei frequentatori della spiaggia. Nuova sabbia candida, appena riposizionata, ora ricopre l'arenile mentre un cannicciato di protezione perimetrale è stato installato per proteggere i cani dai venti. Entro pochi giorni, sarà posizionato anche un canneto di contenimento, arricchendo ulteriormente l'ambiente. A far da corona ai recenti miglioramenti, vi sono servizi servizi igienici, una doccia desalinante e una confortevole veranda dove rilassarsi sorseggiando un buon caffè. Koral Bay, dunque, non è solo una spiaggia, ma un'oasi di relax e divertimento per cani e padroni, aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00, pronta a rendere indimenticabili le vacanze di tutti. Che siano su due ruote o su quattro zampe.