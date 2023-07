Cronaca Alghero: Rallentamenti nell'invio degli avvisi di scadenza TARI 2023, contribuenti agevolati con nuove scadenze di pagamento

Gli uffici competenti del Comune di Alghero, in stretta collaborazione con la Secal S.P.A., la società che si occupa delle entrate locali, hanno preso una decisione ponderata e di rilevanza considerevole. Prendendo in considerazione il significativo ritardo nel recapito degli avvisi di scadenza per la Tari 2023, sono stati adottati provvedimenti straordinari per facilitare e garantire il rispetto dei doveri tributari da parte dei cittadini. L'importante novità è rappresentata dal differimento del termine di pagamento della prima o unica rata, che ora avverrà il 16 agosto 2023. Tale decisione, che dimostra una sensibilità verso le esigenze dei contribuenti, è finalizzata a garantire un adeguato margine di tempo per l'adempimento delle obbligazioni fiscali. Le restanti scadenze delle rate successive rimarranno invariate, assicurando così una gestione regolare del tributo. Pertanto, secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 14 luglio 2023, le nuove date da ricordare sono le seguenti: la scadenza della prima e seconda rata, o rata unica, è fissata per il 16 agosto 2023; la terza rata dovrà essere corrisposta entro l'18 settembre 2023, mentre la quarta rata sarà dovuta il 16 ottobre 2023. È altresì rilevante evidenziare che le scadenze relative alle richieste di riduzione del tributo rimarranno immutate, conservando la data del 17 luglio 2023 come termine ultimo per la presentazione delle stesse.