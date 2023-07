Cronaca Nuovo corso per il PD di Nuoro: Rinnovo degli organismi dirigenti e l'impegno per un futuro di progresso

Ieri, venerdì 14 luglio 2023, nel cuore di Nuoro, precisamente presso i locali della sede situata in via Trieste 25, si è svolto il Congresso provinciale del Partito Democratico. L'evento ha rappresentato un momento di grande importanza per il partito, poiché ha segnato il rinnovo degli organismi dirigenti dell'Assemblea provinciale. Durante il Congresso, sono stati eletti i nuovi membri dell'Assemblea, una squadra di volti nuovi e volenterosi pronti a guidare il Partito Democratico di Nuoro verso un futuro di progresso e impegno. Tra i membri eletti, troviamo nomi quali Valentino Carta, Nanni Fancello, Valerio Tola, Marco Carta, Francesco Zucca, Alessandra Carta, Maria Laura Carta, Giulio Mereu, Franca Brotzu, Giovanni Deiana, Carlo Prevosto, Francesca Zidda, Giovanni Mossa, Antonella Canu, Tonino Rocca, Marco Ventroni, Antonio Ladu, Romina Cambedda, Giovanni Floris, Raffaele Madras, Francesca Mesina, Michele Piras, Franca Piga, Tore Cossu, Maria Antonietta Deriu, Dina Liana Ghisu e Laura Mura. Accanto a loro, figurano i membri di diritto, quali Roberto Deriu, Franco Corosu, Natascia Demurtas, Peppino Pirisi, Daniela Forma e Ivana Dettori. Inoltre, è stata istituita la Commissione garanzia, un organismo di fondamentale importanza per garantire il rispetto delle regole e dei valori del Partito Democratico. I membri della Commissione garanzia saranno Tonino Loi, Elena Carta e Bastiana Camboni, persone di grande esperienza e integrità che contribuiranno a preservare la correttezza e la trasparenza delle attività del partito. Questo rinnovo degli organismi dirigenti rappresenta un passo avanti nella crescita e nella consolidazione del Partito Democratico di Nuoro. I nuovi membri dell'Assemblea e della Commissione garanzia, insieme ai membri di diritto, si impegneranno con dedizione e passione per portare avanti gli ideali e le iniziative del partito, lavorando a stretto contatto con la comunità e ascoltando le esigenze dei cittadini. Un nuovo capitolo si apre per il Partito Democratico di Nuoro, e siamo fiduciosi che questi dirigenti sapranno guidare il partito verso un futuro di successo e realizzazione dei suoi obiettivi. (p.t.) “Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono – ha detto Marilisa Marongiu, presidente del PD di Nuoro –. Dopo un periodo di riorganizzazione e rinnovamento, ripartiamo con una serie di iniziative per rafforzare la presenza del partito a livello locale e permettere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Vogliamo costruire un partito in grado di rappresentare in modo efficace gli interessi di tutti”. “Il partito è in una importante fase di espansione – ha aggiunto Giuseppe Ciccolini, segretario provinciale del PD –. Siamo soddisfatti della costituzione di quattro nuovi circoli dal Congresso ad oggi, due tematici e due territoriali, che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro partito”.