Emergenza cateteri al Microcitemico di Cagliari: L'assessore Doria convoca un incontro urgente per fare chiarezza

L'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, ha convocato con urgenza un incontro che si terrà il prossimo lunedì 17 alle ore 13, con l'obiettivo di gettare luce sulla situazione che ha suscitato le lamentele delle famiglie dei giovani pazienti dell'ospedale Microcitemico di Cagliari. Al centro della discussione vi è la questione dei tempi necessari per la rimozione dei cateteri venosi impiegati per le terapie oncoematologiche. Questo importante tavolo di confronto, che si svolgerà presso l'assessorato, vedrà la partecipazione dei dirigenti dell'Asl 8 e dell'Arnas Brotzu, nonché dei direttori delle strutture complesse di anestesia delle due aziende sanitarie e del direttore della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica con sede presso il Microcitemico. L'obiettivo di questa riunione è quello di affrontare e risolvere con determinazione una problematica che riguarda la salute dei giovani pazienti, garantendo una risposta adeguata e tempestiva alle preoccupazioni delle loro famiglie. Sarà un momento di confronto e ricerca di soluzioni concrete, in linea con l'impegno che l'assessore Doria ha profuso nella tutela della salute dei cittadini. l'Asl 8 e l'Arnas Brotzu per garantire le prestazioni anestesiologiche ai piccoli pazienti del Microcitemico. Ho convocato con urgenza tutte le parti coinvolte per capire dove si sia inceppato il meccanismo e individuare e circoscrivere i profili di responsabilità. Ribadisco ancora una volta, non è importante quale targa sia esposta fuori dall'ospedale, ovvero che il Microcitemico sia in capo all'Asl 8 o all'Arnas Brotzu, l'unico aspetto che conta, in una sanità che è 'sistema' ed è 'regionale', sono le cure e il presidio ospedaliero Cao è un punto di riferimento per la pediatria in Sardegna e l'assistenza per malattie gravi e rare”. L'assessore interviene anche sul tema della carenza degli anestesisti pediatrici: “Non esiste una scuola di specializzazione in anestesia pediatrica; l'anestesista pediatrico è uno specialista che nel corso della sua attività professionale ha acquisito specifiche competenze, come oggi normalmente avviene in tutte le discipline, e le sue capacità sono sicuramente insostituibili se ci si ritrova davanti a prestazioni di elevata complessità come ad esempio una chirurgia cardiaca neonatale, ma ci sono anche procedure più elementari, poco invasive come ad esempio le sedazioni, che non richiedono queste competenze e che un anestesista deve essere in grado di eseguire anche in pazienti in età pediatrica. Ciò che il sistema sanitario deve garantire sono l'adeguatezza e la sicurezza delle cure. Evenienze di questo tipo devono essere previste sempre e comunque. Ciò che non può essere tollerato sono situazioni come quella lamentata in questo caso. L'incontro di lunedì servirà a fare chiarezza anche su questi aspetti”, conclude l'assessore Doria.