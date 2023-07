Cronaca Colpi di pistola nella notte di Uta: l'autore si è costituito - Da autore a prigioniero nello spazio di due giorni

Ad Uta, una domenica notte ha cambiato il corso di molte vite. Un uomo di 31 anni, che per ora chiameremo il "prigioniero", si trova rinchiuso tra le mura del carcere locale, accusato di un tentativo di omicidio che ha scosso l'ordinaria tranquillità del paese. Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 luglio, il reo confesso si è consegnato alla stazione dei carabinieri di Stampace, come se la consapevolezza del suo atto avesse logorato il suo spirito di libertà. I carabinieri, già impegnati nelle indagini, avevano in effetti già delineato un quadro delle circostanze. Ma ricordiamo i fatti, domenica scorsa è diventata il palcoscenico di una brutale scena. Un alterco tra il reo confesso e due individui, uno più giovane e uno più maturo, sembrava essersi concluso senza gravi ripercussioni. Poi, l'inaudito: cinque colpi di pistola rompono il silenzio, lasciando le due vittime ferite, una al ginocchio e l'altra a viso e addome. Con la fuga del colpevole, la scena è rimasta impregnata di paura, rabbia e dolore. Ora, con il suo arresto, si apre un nuovo capitolo dell'indagine, quello della ricerca della verità dell’accaduto.