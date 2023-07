Cronaca Alghero e la sua università: Un decennio di eccellenza in Architettura

Dieci anni e non sentirli: l'Università di Alghero, un faro di eccellenza. A nome dell'intera città, il sindaco Conoci rende omaggio al Direttore Turco e alla sua squadra, che tengono alta la bandiera dell'architettura e urbanistica nell'autorevole classifica CENSIS. Un vanto non solo per la città, ma per l'intera nazione. "Una straordinaria conferma ai vertici nazionali quella che arriva nel ventesimo anno dall'istituzione del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero - ricorda Conoci - grazie agli importanti investimenti programmati dal rettore Gavino Mariotti. Un nuovo incoraggiamento per andare avanti con convinzione e proseguire nella lungimirante scelta di dedicare all'università ed alla formazione dei ragazzi gli immobili comunali più importanti. Un lavoro che continua e si consolida per rafforzare una collaborazione che certamente porterà nuovi e importanti riconoscimenti" conclude il sindaco.