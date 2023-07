Cronaca Sassari: una lezione di ambiente, tra riciclo e creatività

Comune di Sassari e Sassari Ambiente si sono uniti in una scommessa audace: insegnare ai giovani l'arte del riciclo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/23, più di 2.600 studenti, dai piccoli della materna ai giovani adulti delle superiori, si sono uniti per dare vita a una lezione straordinaria di responsabilità civica e rispetto per la natura. Quest'anno, l'obiettivo era divertire e creare consapevolezza in modo creativo, con un esperimento unico. Ogni scuola ha ricevuto contenitori di cartone bianchi da decorare e personalizzare, diventando parte integrante dell'arredamento delle scuole e stimolando i giovani a dar sfogo alla loro creatività. Mentre decoravano, un comunicatore ambientale li ha guidati attraverso il mondo della raccolta differenziata e del riciclo. Il culmine del progetto si è tenuto a maggio, al Palasantoru, dove oltre 500 studenti hanno partecipato alla festa finale del progetto "Fate i secchioni - l'arte del riciclo". L'evento ha avuto l'onore della presenza dell'assessore all'Ambiente e Verde pubblico, Antonello Sassu, e della dirigente del Settore, Marge Cannas. Il coinvolgimento delle scuole nella salvaguardia dell'ambiente è, secondo l'assessore Sassu, una priorità per l'Amministrazione. Sassu ha lodato il ruolo dei giovani come portavoce di buone pratiche nelle loro famiglie e ha espresso gratitudine agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per la loro apertura e cooperazione. Durante la festa finale, le scuole hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un premio in denaro, un riconoscimento del loro impegno per un futuro più sostenibile.