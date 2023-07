Cronaca Tragedia sulla 131: Vacanza spezzata per turista ligure

Una mattina amara, quella di ieri 14 luglio, sulla Statale 131, vicino Sanluri, quando nemmeno l’aria estiva ha impedito il gelo del dolore. Una turista di Alassio di 60 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Era in moto con il suo compagno, un ravennate di 62 anni, quando sono stati tamponati da un'auto guidata da un ragazzo di 19 anni di Fonni. Il colpo, violento e inaspettato, ha spezzato la vita della donna sul posto. Il suo compagno, ferito gravemente, è stato portato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. La Statale 131, strada importante che attraversa l'isola, è stata temporaneamente chiusa in direzione nord. Il traffico è stato deviato sulla complanare di Sanluri e sulla statale 293. Gli operatori di soccorso e le forze dell'ordine si sono affrettati sul luogo dell'incidente, segnando una pausa tragica e dolorosa nel ritmo estivo dell’isola.