Cronaca Mogoro e la sua Fiera: tra mestieri antichi e rinnovamenti, ecco la sessantaduesima edizione

Quando il calendario segna il 22 luglio, Mogoro si prepara a vestire i suoi abiti migliori. Le porte della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna si spalancano nuovamente, accogliendo visitatori fino al 17 settembre. Un evento non solo annuale, ma una tradizione radicata, che celebra quest'anno la sua sessantaduesima edizione. Un centinaio di artigiani - maestri nei loro campi - daranno vita ad un universo di abilità e dedizione, esprimendosi attraverso la ceramica, la tessitura, l'oreficeria e tanto altro. Nonostante il volto della Fiera si rinnovi quest'anno con una veste grafica inedita, l'anima rimane fedele alle sue origini, laddove tutto nasce. “Anche quest’anno – ha detto il sindaco di Mogoro, Donato Cau, presentando stamane alla stampa le principali novità della 62esima mostra, insieme alla Giunta - in vetrina ci sarà la produzione artigianale sarda, unica e veramente di qualità, che ha davvero conquistato migliaia di visitatori, molti dei quali ogni anno attendono questo appuntamento. La Fiera di Mogoro è la fiera del Parte Montis ed è la fiera della Sardegna: lo vediamo dai numeri delle visite, dei biglietti venduti, del fatturato, ma soprattutto ne abbiamo riscontro diretto da chi fa tappa a Mogoro nelle settimane della Fiera, tanti sardi e tanti turisti stranieri. Quest’anno – sottolinea ancora il primo cittadino - c’è un valore aggiunto per me importante: la collaborazione di alcune associazioni che lavorano con persone fragili e con migranti. Saranno parte attiva dell’organizzazione e avranno uno spazio espositivo per far conoscere e, perché no, vendere i loro prodotti. Quella mogorese è una Comunità da sempre aperta ed accogliente ed è importante dare un segnale concreto di inclusione e partecipazione attiva”. L’ASSESSORE SERRENTI ‘LAVORIAMO PER AMPLIARE SPAZI’ “Proseguiamo il nostro racconto partito dal ‘dove tutto nasce’, con una immagine grafica nuova e spazi espositivi rivisitati – ha aggiunto l’assessore delle Attività produttive, Francesco Serrenti -. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi dei risultati ottenuti in questi anni, sotto tutti i punti di vista. La Fiera di Mogoro rappresenta un appuntamento atteso dagli artigiani di tutta l’Isola, dai sardi e anche dai turisti, sempre più numerosi. Tra gli espositori ci sono tante conferme, ma anche una decina di nuovi ingressi, giovani artigiani con produzioni che, siamo certi, conquisteranno i visitatori. Sono tante le richieste di partecipazione e anche di spazi e per questo – ha annunciato - non escludiamo, per il prossimo anno, di ampliare ulteriormente l’area espositiva espandendola verso l’esterno. Anche quest’anno avremo l’abbinata Fiera-siti e monumenti del Parte Montis, con un biglietto unico integrato e anche per questa edizione l’amministrazione comunale, con l’assessore della Cultura Alex Cotogno, ha lavorato ad un cartellone di eventi che accompagneranno e animeranno le serate dell’estate mogorese.”