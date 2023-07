Cronaca La rinascita di Tissi: Tra piani urbanistici e buona Amministrazione

Nel paese di Tissi, la mappa del futuro ha finalmente preso forma. Fu il 21 dicembre 2019, con la deliberazione consiliare n. 60, che si è impresso il sigillo finale sull'approvazione del Piano Urbanistico Comunale. Un viaggio lungo e tortuoso, come sanno bene i cittadini di Tissi, ma che ha avuto il suo atto conclusivo il 27 aprile 2023, quando la deliberazione consiliare n. 21 ha rafforzato la sua coerenza alla verifica della RAS. Ecco che i piani di Tissi hanno incontrato il placet dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali - con la determinazione n. 781 datata 29 maggio 2023 - che ha certificato la coerenza dei medesimi. Il progetto, passato allo scrutinio dei burocrati regionali, non è stato trovato carente. Ed infine, il giorno tanto atteso. Il 29 giugno 2023, il Piano Urbanistico Comunale di Tissi, forte della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S., è sceso dall'astrattezza dei tavoli da disegno per prendere vita, entrando ufficialmente in vigore. Un nuovo capitolo si apre per Tissi, con la speranza di un futuro costruito su solide basi pianificate. «Un risultato straordinario e storico per il nostro paese», dicono il sindaco GianMaria Budroni e l'Assessore all'urbanistica Gionni Deledda. "Il PUC rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo socio-economico del nostro paese, nel rispetto delle diverse esigenze della collettività e ci permette di affrontare e di risolvere anche i numerosi problemi che riguardano l'urbanistica e in generale l'edilizia. Col PUC approvato, diamo risposte concrete alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese locali. Gli obiettivi più generali e principali del nostro piano- dicono gli amministratori- sono la salvaguardia ambientale, del suolo, delle risorse e dei sistemi naturali, salvaguardare ed incentivare le produzioni tipiche locali, ristabilire la connessione e la continuità urbana e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico". «Siamo molto soddisfatti. Ringraziamo l'ufficio tecnico comunale che ha lavorato per questo risultato e i tecnici esterni incaricati per la redazione del PUC, capitanati dall'Arch Annibale Notari che hanno svolto un ottimo lavoro. Possiamo affermare con assoluta certezza che il Puc è tra gli obiettivi principali per la nostra amministrazione e sicuramente anche per tutti i cittadini di Tissi che aspettavano ormai da tantissimo tempo questo risultato».