Cronaca Sardegna, un'isola nell'aria: lo sciopero aereo disegna un giorno di incertezze Oggi in volo, ma dove? Sardegna alle prese con l'ammutinamento degli aerei

L'isolamento della Sardegna pare essere all'ordine del giorno, almeno per oggi, a causa dello sciopero che ha preso d'assalto il settore aereo. Viaggiatori impazienti e voli in bilico, una danza di incertezze che farà da sottofondo a un'intera giornata. Cagliari, diventerà - dalle 10 alle 18 - la protagonista involontaria di questo caos, con il primato dei voli cancellati: 14 arrivi e 14 partenze, e il conto è ancora aperto. La partenza per Cuneo delle 10.20 è stata la prima vittima di questo ammutinamento aereo. Seguono Napoli, Pisa, Francoforte, Trieste, Ginevra, Malpensa, Bergamo, Verona, Parigi, Düsseldorf, Pisa, Catania e, ancora, Malpensa. E chi avrebbe dovuto atterrare a Cagliari da Napoli, Francoforte, Ginevra, Malpensa, Cuneo, Bergamo, Göteborg, Parigi, Düsseldorf, Trieste, Catania, Verona, Malpensa e Pisa, si ritroverà a rivedere i propri piani. A rendere il quadro ancor più intricato, un sit-in dei lavoratori dello scalo "Mario Mameli", a sottolineare la determinazione di uno sciopero che, si prevede, riscuoterà una partecipazione del 90%. Secondo quanto riportato in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, l'associazione datoriale Assohandlers ha respinto le richieste sindacali, alimentando il fuoco della protesta. Ma non solo Cagliari, anche Olbia avrà il suo bel da fare con ben 15 voli cancellati. E ad Alghero piovono interrogativi. Voli per Fiumicino e Bologna sono saltati, mentre per chi si dirige a Verona si prevede un ritardo di ben quattro ore. Un giorno di incertezze, dunque, per la Sardegna e per coloro che sperano di raggiungerla o di lasciarla.