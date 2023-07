Cronaca All'alba un panico da blatta: Is Mirrionis svegliata da un insolito allarme

All'alba di ieri, alle 5.30, la centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso che ha messo in moto un ingranaggio di interventi d'emergenza. L'epicentro dell'agitazione? Una tranquilla casa nel quartiere di Is Mirrionis. Il motivo della turbolenza? Una blatta. Si, avete letto bene, una blatta. "Mi aiutate, sto avendo un attacco di panico". Così esordiva al telefono una signora di quasi sessant'anni, dirigente di un ente pubblico, che a quell'ora si ritrovava sola in casa e terrorizzata da un intruso indesiderato. La centrale dell'Areus, con la professionalità che la contraddistingue, ha prontamente identificato il primo equipaggio a disposizione e ha inviato l'ambulanza all'indirizzo segnalato. Nel tentativo di calmare la signora, l'operatore ha provato a richiamarla, ma senza successo. Presagendo un peggioramento della situazione, ha così pensato bene di allertare i vigili del fuoco, pronti a sfondare la porta se necessario. Ma quando l'ambulanza è arrivata, la donna ha risposto immediatamente e li ha accolti in casa. Poi, con un misto di mortificazione e sollievo, ha rivelato il vero motivo del suo panico: la presenza di una blatta. Il piccolo intruso le aveva scatenato un attacco di panico talmente intenso che non era riuscita a trovarlo per eliminarlo. Ma mentre l'ambulanza era in viaggio, era riuscita a localizzare e neutralizzare il malcapitato insetto.