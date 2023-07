Cronaca Fuoristrada sulla battigia: Turista ungherese scopre l'amara sorpresa di Piscina Rei

Sul dorato arenile di Piscina Rei, la mattina del 14 luglio alle dieci, è accaduto uno strano episodio che ha aggiunto un pizzico di surreale alla tranquillità della giornata. Un fuoristrada, quasi in tono di sfida, ha deciso di conquistarsi un posto privilegiato proprio di fronte alla battigia. L'uomo al volante, un turista ungherese di 35 anni, ha posteggiato con una spavalderia da far invidia, come se si trovasse in un comodo parcheggio del suo Paese natale. Non appena è sceso dal veicolo, ha iniziato a passeggiare lungo la spiaggia, forse sperando di incrociare qualcuno di conosciuto in mezzo alla folla di bagnanti. Un'insolita scena di ordinaria inciviltà che ha lasciato gli altri vacanzieri a bocca aperta. Gli occhi increduli degli astanti hanno seguito le sue orme sulla sabbia, prima di decidere di segnalare l'accaduto alla polizia stradale di Muravera. Gli agenti, sotto la guida salda del comandante Michele Pinna, non hanno tardato ad arrivare sul posto. Con la medesima efficienza, hanno identificato il responsabile dell'arrogante parcheggio, conferendo al turista un ricordo amaro di questa sua passeggiata: un verbale salato da mille euro. Un importo che, tuttavia, poteva essere ridotto a un quinto, a patto che fosse pagato sul momento. Un caro prezzo per un'inusuale camminata sulla spiaggia.