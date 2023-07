Cronaca Lo sgretolamento della Bastiglia penitenziaria italiana

Il 14 luglio di 234 anni fa, il Popolo francese, alle prese con una gravissima crisi politica, economica e sociale, attaccò e prese il controllo del carcere reale di Parigi. La Bastiglia fu assediata in quanto simbolo di un inaccettabile assolutismo monarchico, con l’obiettivo di appropriarsi delle armi depositate al suo interno e di mettere fine agli sprechi di denaro che avvenivano al suo interno. Con un atto di ribellione, oggi simbolo della lotta per la libertà degli oppressi, il Popolo francese ha dimostrato di saper essere Sovrano imprimendo un significativo cambio di rotta nelle Istituzioni. Ebbene, in chiave metaforica, possiamo sostenere che il Popolo della Polizia Penitenziaria vive oggi le condizioni per sostenere tutte le iniziative, in una immancabile cornice di legittimità e nel rigoroso rispetto dell’Ordinamento costituzionale, di “ribellione” verso una gestione assolutistica del Corpo da parte della dirigenza amministrativa penitenziaria che alla Polizia Penitenziaria non appartiene. La crisi del sistema penitenziario italiano, dovuta sia a scelte scellerate della Politica degli ultimi decenni, sia agli evidenti limiti di una classe dirigente incapace di esprimere (perché probabilmente disinteressata) una governance istituzionale funzionale all’attuazione dell’art. 27 della Costituzione, ci risulta sia stata affrontata e superata grazie alle ultime iniziative, contenute nel Decreto legge 75/2023 in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione, che aumenta annualmente fino ad oltre 13mila euro lo stipendio dei direttori degli Istituti e, leggete bene, anche di tutti gli Uffici dipartimentali e provveditoriali. Certo, 4500/5000 euro netti mensili (solo 3800 euro di stipendio base riservato ai direttori con 23 anni di servizio, incomprensibilmente agganciati agli stipendi dei dirigenti della Polizia di Stato), più i 1000/1200 euro mensili di straordinari (al superamento, che non si nega a nessuno, di 40 ore mensili fino al limite di 60 ore), non certo potevano ritenersi sufficienti per compensare i rischi e i sacrifici di chi, dalle refrigerate poltrone degli Uffici delle direzioni, combatte il crimine, sostiene i percorsi rieducativi, prende schiaffi e calci dai detenuti, RISCHIA LA VITA, ecc…!!! Del resto, l’efficienza del sistema penitenziario, fallimentare sotto ogni profilo, non poteva non essere adeguatamente ricompensata, a discapito di chi realmente serve lo Stato con reali pregiudizi e con palese spreco delle risorse pubbliche, che di certo potevano meglio essere impiegate!!!