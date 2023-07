Cronaca La stretta bretella di Carrabbuffas ad Alghero crea disagi al traffico locale e non

Alghero, 14 luglio 2023 - La strada di Carrabbuffas ad Alghero sta creando problemi nel traffico a causa di una bretella particolarmente stretta. La limitata larghezza della strada impedisce il passaggio simultaneo di due veicoli, costringendo i conducenti a eseguire manovre di retromarcia per consentire il transito. La bretella, sebbene fondamentale per l'attraversamento, sta causando disagi e ritardi nella circolazione. Non si registrano lunghe code di macchine bloccate, ma il fatto che due veicoli non possano passare insieme nella stessa strada rappresenta un ostacolo alla normale fluidità del traffico. La situazione richiede un'azione immediata da parte delle autorità competenti per migliorare la situazione. Sarebbe auspicabile considerare soluzioni come l'allargamento della bretella o l'individuazione di percorsi alternativi al fine di evitare rallentamenti e congestioni. La bretella stretta sulla strada di Carrabbuffas traversa A ad Alghero rappresenta attualmente un ostacolo al regolare flusso del traffico. È auspicabile che le autorità locali intervengano per risolvere il problema, garantendo una circolazione più agevole e riducendo i disagi per gli automobilisti della zona.