Via a Calici di Stelle 2023: cultura, musica e buon vino

Saranno numerose le band che in vari punti della città si esibiranno e non mancheranno le attività di animazione itinerante per bambini, a cura di Birbetta Eventi. Spettacoli del fuoco itineranti con tappe in vari punti del percorso. Le cantine. A Calici di Stelle 2023 prenderanno parte Tenute Antonio Carta, Cantina Sorso-Sennori, Cantina Nuraghe Crabioni, Corona Ruja e Sa Pontina, con i loro stand lungo l’itinerario, accompagnati da punti di ristoro gastronomico in cui si potranno degustare specialità del territorio. Carnet, costo 15 euro, con 6 tagliandi più uno per il moscato. (Modalità di prenotazione, acquisto e pagamento saranno comunicate a breve) Gli appuntamenti. Il 14 luglio si aprirà la rassegna Aspettando Calici di Stelle, con l’appuntamento alla Cantina Nuraghe Crabioni per una serata di degustazione vista mare. 4-5 agosto, al Palazzo Baronale, Mostra personale di pittura di Stanislao Satta Ardisson. 8-11 agosto, al Palazzo Baronale, Mostra-Esposizione di Giuliano Leonardi 9 agosto, alle 15:30, al Palazzo Baronale, super ospite il maestro Beppe Vessicchio, che terrà una Masterclass di canto. A seguire, alle 20:00, si aprirà il Sorso Calici Music Contest, al quale potranno prendere parte tutti i giovani musicisti emergenti che si vorranno mettere in gioco.





10 agosto, alle ore 9:30, al Palazzo Baronale, tavola rotonda su Turismo, Benessere, Musica, Cultura e Territorio. 11 agosto, Calici di Stelle - Brindisi di al Palazzo Baronale e apertura della serata di degustazione enogastronomica nelle vie e nelle piazze della città. “Sorso negli ultimi anni è molto cresciuta quanto a capacità di creare un’offerta culturale, di spettacolo ed intrattenimento, adeguata ad un territorio che vuole candidarsi ad essere tra le principali mete in Sardegna - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - . Ciò anche grazie al fatto che si è creta una rete di spazi e luoghi di socializzazione che hanno amplificato esponenzialmente il potenziale infrastrutturale della nostra Città, e di programmare ad esempio eventi a misura di bambino e di famiglia.





Calici di Stelle seguirà quest’anno questo trend per essere anch’essa una manifestazione con sempre più servizi e pronta ad accogliere tutti, all’insegna del divertimento, dell’arte, della musica, e ovviamente delle nostre eccellenze enogastronomiche” “Calici di Stelle è un evento ormai consolidato, che cresce sempre di più grazie all’organizzazione, alle forze e ai servizi di qualità che mettiamo in campo - ha affermato l’assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività produttive Federico Basciu – . Le tradizioni, la musica e il vino caratterizzeranno quest’ edizione dove accoglieremo residenti e turisti in un viaggio culturale ed enogastronomico lungo le vie della città. L’organizzazione di Calici, partita con largo anticipo è già definita da tempo, grazie al lavoro di un’efficiente macchina politico-amministrativa, al supporto e alla collaborazione del Coro Polifonico Santa Croce per la parte musicale, alla Bench Press per la logistica, alla Biblioteca, all’Infopoint, agli uffici comunali e all’amministrazione tutta. Tanto lavoro ma come sempre arriveremo all’obiettivo felici e orgogliosi della riuscita”. “Questa manifestazione rappresenta da sempre il fiore all’occhiello del programma di Sorso Estate - ha aggiunto la dirigente Nicolina Cattari -. Un evento con il quale l’Amministrazione comunale vuole dare massimo supporto e valorizzazione alle attività produttive del territorio e ai prodotti locali, oltre che alla cultura e alle tradizioni. In questa nuova edizione contiamo di incrementare gli ottimi risultati in termini di presenze, anche dall’estero, raggiunti lo scorso anno e il nostro impegno è ampiamente profuso anche in questa direzione”.

La serata clou del calendario che per un mese proporrà numerosi appuntamenti sarà l’11 agosto, con il consueto brindisi di apertura, alle 20:00, nella corte del Palazzo Baronale, a cui prenderanno parte autorità civili, militari e religiose. Ad accompagnare l’evento, una sfilata di moda e l’esibizione di diversi cori del nord Sardegna, Sorso, Sennori, Ploaghe e Villanova Monteleone che, terminato il brindisi istituzionale si sposteranno per dare il via a una performance itinerante dal piazzale della Stazione fino a piazza San Pantaleo Il percorso della manifestazione partirà da via Cottoni-Stazione e in questa nuova edizione sarà ampliato fino al nuovo parco di via Marconi-via Borio - coinvolgendo tutte le attività produttive della zona e dedicando uno spazio alle famiglie - per concludersi come di consueto in piazza San Pantaleo con il Tributo ai Beatles, passando per piazza Sant’Agostino e piazza Bonfigli.