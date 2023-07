Ad Alghero arriva l'aspiratore "Gluton" e nuovi cestini

Il macchinario è in grado di percorrere agevolmente ogni tipo di terreno: selciato, asfalto, aiuole, zone in pendenza, piastrellate o inerbite, ed è dotato anche di un serbatoio ad acqua e mini lancia per interventi veloci di pulizia. L'acquisto programmato dall'Amministrazione comunale arriva dopo la scelta della Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci di destinare la “premialità”, per aver raggiunto nel corso del 2021 il 71,76% di raccolta differenziata, per potenziare i servizi ed il decoro cittadino in ottica estiva.





Il macchinario, di proprietà comunale e consegnato in comodato d'uso alla Ciclat, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, entrerà in funzione già dai prossimi giorni, dopo che il personale addetto avrà ultimato una breve formazione. In consegna in questi giorni anche 100 nuovi cestini gettacarte che sostituiranno gradualmente quelli presenti nel lungomare e nelle passeggiate nord, sud e nel centro storico cittadino. Mentre i cestini tuttora presenti ed ancora utilizzabili verranno ricollocati in punti della città dove è stata riscontrata carenza. "Si chiude così un circolo virtuoso, con l'obiettivo di migliorare i servizi e rendere la città sempre più decorosa. La premialità ottenuta viene restituita ai cittadini sotto forma di servizi e investimenti tangibili per la cittadinanza, quale giusta compensazione per gli sforzi fatti nel portare avanti una corretta differenziazione dei rifiuti" sottolinea l’assessore all’Ambiente Andrea Montis.

In servizio dai prossimi giorni un nuovo macchinario in grado di favorire le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade negli spazi stretti e affollati. Nuovi cestini getta carte in centro storico: si tratta di servizi e nuove attrezzature il cui acquisto è stato programmato dalla Giunta guidata dal sindaco Mario Conoci grazie alle "premialità" ottenute per aver raggiunto il 71,76% di raccolta differenziata nel 2021. In allegato alcuni scatti. Come annunciato dallo scorso mese di marzo dall'assessore all'Ambiente, ad Alghero è arrivato il primo macchinario a basso impatto ambientale (elettrico) idoneo alla pulizia di strade e marciapiedi, che favorirà un risultato ottimale anche negli spazi stretti e affollati (compresi i camminamenti con ciottoli del centro storico). L'aspiratore "Glutton" spazza e aspira tutto al suo passaggio: cartacce, cartone, pacchetti e mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie di vetro, plastica o metallo, deiezioni canine, foglie secche, rifiuti annidati nelle griglie poste alla base degli alberi, trucioli di legno, acciaio o alluminio.