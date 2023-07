Il caldo africano non ferma la prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga

Il massiccio arrivo di turisti previsto per le prossime settimane, richiede un impegno maggiore e una divulgazione più capillare dei libretti salvavita, come li definiscono gli stessi volontari. Sì, perché le informazioni contenute in quei libretti, come testimoniano tanti ragazzi, hanno fatto sì che conoscessero la verità sulle droghe, eliminando le false informazioni, generalmente messe ad arte dagli stessi spacciatori e mettendoli nella condizione di decidere consapevolmente di non fare mai uso di droghe. “Dobbiamo continuare a divulgare questi libretti – ha dichiarato il responsabile regionale della Fondazione – gli esercenti apprezzano che li andiamo a trovare e sono disposti a collaborare con noi alla diffusione nei loro locali, convinti che la campagna sia utile e necessaria per informare i ragazzi correttamente.”





“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. L’istruzione corretta non può che contenere la verità sulle conseguenze che la droga inevitabilmente causa a livello fisico e mentale su chi ne fa uso. Nonostante le temperature proibitive l’impegno dei volontari continuerà anche durante le ferie perché, possiamo stare certi, che i pusher non andranno in vacanza, come dimostrano i recenti sequestri di ingenti quantità di cocaina pronti ad essere immessi sul mercato sardo, e se prenderanno qualche giorno di “meritato riposo” dopo aver rovinato tanti ragazzi, saranno i loro scugnizzi a lavorare per loro, alla ricerca di vecchi e nuovi clienti alla ricerca della “vacanza” da sballo, sperando che non sia l’ultima vacanza.

Neanche ai 45 gradi previsti per i prossimi giorni in tutta la Sardegna fermeranno i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology che, più determinati che mai, nelle giornate tra lunedì 10 e mercoledì 12, continueranno nelle azioni di prevenzione e informazione sugli effetti causati dall’uso di sostanze stupefacenti.