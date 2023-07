Cronaca Akènta Day 2023: sabato il vino subacqueo Akènta Sub emerge con una grande festa

Arriva l’edizione 2023 dell’Akènta Day, l’evento unico al mondo che celebra l’emersione del vino subacqueo Akènta Sub con una grande festa. Sabato 15 luglio lo spumante sottomarino Akènta Sub riemergerà dal mare e la baia di Alghero ospiterà l’Akènta Day, lo spettacolare evento firmato dalla Cantina Santa Maria La Palma. L’Akènta Day 2023 sarà una grande festa sulle acque della Riviera del Corallo: la mattina una flotta di imbarcazioni partirà dal porto di Alghero e permetterà a tutti i partecipanti di osservare l’emersione della cantina subacquea, con aperitivo e brindisi. Successivamente le barche si sposteranno in una tranquilla baia dove sarà fatta una sosta per tuffi, relax e pausa pranzo. Nel pomeriggio ogni barca ospiterà un dj set per divertirsi tutti insieme, dando vita all’Emersion Party dell’Akènta Day, una festa a filo d’acqua con tanti brindisi firmati Akènta. I biglietti per l’ingresso sulle barche ufficiali sono andati sold out in poche ore: «C’è stata da subito un’altissima domanda; vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno richiesto la prenotazione di un posto: ci dispiace molto non aver potuto confermare la partecipazione di tutti, purtroppo i posti hanno un numero limitato. Per la prossima edizione stiamo già lavorando a dei miglioramenti in tal proposito», evidenziano dall’azienda. Gli interessati potranno osservare l’emersione della cantina subacquea grazie a delle imbarcazioni private, rimanendo a distanza di sicurezza. Akènta Day si conferma un appuntamento speciale, unico al mondo. L’edizione 2023 permetterà un’ulteriore esperienza spettacolare: un tour in elicottero - previsto per il pomeriggio - grazie al quale sorvolare le campagne di Alghero, osservando le terre dell’Akènta e passando sopra l’allegra crociera. «L’Akènta Day si conferma un evento straordinario che siamo felici di organizzare ad Alghero per celebrare un momento unico come l’immersione ed emersione della cantina subacquea dove si affina l’Akènta Sub», sottolineano dall’azienda - «L’attrattività di questo evento continua a crescere, un fatto che ci rende orgogliosi e conferma il valore dell’iniziativa, anche dal punto di vista turistico». Terminata la crociera dell’Akènta Day la serata di sabato 15 luglio firmata Akènta proseguirà con il live della band I Pirati & Panadas Funk nell’enoteca e vineria La Cantina, mentre dalla mezzanotte prenderà il via l’Akènta Night nei locali del Maden Events con lo show del dj Albert Marzinotto, giovane dj in piena ascesa. «Albert Marzinotto rappresenta uno degli artisti italiani più in crescita, un professionista giovane e dalla bell’immagine, in piena ascesa: siamo felici di abbinare il brand Akènta a un nuovo protagonista della scena house e dance italiana e siamo sicuri che sarà una serata ad alto tasso di divertimento». L’appuntamento è dunque per sabato 15 luglio: per informazioni è possibile visitare il sito www.akentaday.it