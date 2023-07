Cronaca Gigi Datome conferma l’addio al basket giocato

Pochi se lo aspettavano. Non era nelle previsioni. Una dichiarazione shock dopo “gara-7” di finale scudetto di basket: Gigi Datome smette col basket giocato. Un addio che effettivamente non era nell’aria, anche se l’ala di Olbia non si allontanerà dal parquet che per 20 anni è stato palcoscenico di divertimento e gioie. Quello del grande passo è stato annunciato al mondo della pallacanestro dallo stesso 35enne tramite i propri canali social. Un ritiro che arriverà dopo un’ulteriore competizione con la maglia azzurra nei Mondiali che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre e che vedrà l’Italia di Marco Pozzecco sfidare l’élite della pallacanestro. E nel futuro prossimo c'è sempre l'Olimpia, club che lo ha accolto negli ultimi tre anni regalandogli due scudetti di fila e una Supercoppa italiana. "Smetto di stare su un campo di basket. Sono passati vent'anni da quando ho iniziato a giocare e quando avevo 14-15 anni volevo vedere se questa passione poteva diventare la mia vita. Avevo dei sogni, ma non potevo mai sognare tutto quello che mi è successo". Questa la testimonianza diretta esibita sui social di Datome. In un lungo video pubblicato su Instagram, l'ala 35enne ha ripercorso quindi il suo cammino e la carriera nel mondo della pallacanestro: "Non avrei mai potuto sognare di fare 10 anni in Serie A tra Siena, Scafati e Roma. Non avrei mai immaginato di fare l'ultimo anno alla Virtus Roma, che rimane uno dei più belli della mia vita. Non avrei mai potuto sognare di giocare ai Detroit Pistons, per i Boston Celtics. Non avrei mai potuto sognare di vivere anni indimenticabili a Istanbul vincendo 9 titoli, quattro final four e vincere nel 2017 l'Eurolega".