Cronaca Morte in volo: Passeggera algerina perde la vita durante atterraggio di emergenza a Cagliari

Tragedia in volo questo pomeriggio a Cagliari. Una passeggera algerina muore durante un volo diretto da Algeri a Roma, nonostante l'atterraggio di emergenza a Cagliari per i soccorsi. La donna, di 35 anni, era in viaggio per sottoporsi a importanti accertamenti medici a Roma e Milano, legati a patologie gravi. L'incidente ha scosso profondamente gli altri passeggeri, che hanno assistito impotenti alle drammatiche vicende. Nonostante l'immediato intervento del medico presente presso l'aerostazione e del personale del servizio di emergenza 118, che si sono tempestivamente recati sull'aeroporto di Elmas con un'ambulanza, non è stato possibile salvare la vita alla passeggera. Nemmeno l'utilizzo del defibrillatore, equipaggiamento standard a bordo dell'aereo della compagnia Ita, ha sortito gli effetti sperati. L'angoscia e lo sconcerto hanno pervaso gli altri viaggiatori, costretti ad assistere impotenti a una tragica serie di eventi. La tragedia ha richiesto l'intervento di diverse autorità e personale specializzato: oltre al medico dell'aeroporto e agli operatori del servizio di emergenza, sono intervenuti anche gli agenti della PolAria e il personale dell'aeroporto di Elmas, che hanno collaborato nella gestione delle procedure e nell'assistenza. La passeggera viaggiava in compagnia del marito, anch'egli algerino, il quale ora si trova in uno stato di profondo dolore per la perdita della sua amata. Il procuratore di turno, Marco Cocco, ha disposto la restituzione del corpo ai familiari, che dovranno affrontare il difficile compito di dare un degno addio alla loro cara congiunta.