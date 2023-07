Cronaca Le nuove maglie del Cagliari esaltano la sostenibilità

Con il supporto anche della campagna di lancio tutta al femminile, viene esaltata la cultura millenaria della Sardegna. La nuova maglia del Cagliari è come da tradizione rossoblù a quarti con retro e maniche invertite, arricchita dal moderno design stilizzato sul fronte: un pattern concentrico direttamente ispirato alla Dea Madre di Turriga, statuina cruciforme risalente al IV millennio a.C., considerata tra le più belle effigi raffiguranti la sacralità femminile di tutto il Mediterraneo, oggi esposta al Museo Archeologico di Cagliari. Un richiamo forte alle proprie origini che caratterizza lo stretto legame tra il Cagliari, la propria città e l’intera Isola. Il colletto è a polo e nella sua parte posteriore presenta la scritta “Casteddu” in una nuova versione creata da EYE Sport, richiamata in tutto il merchandising ufficiale del Cagliari Calcio stagione 2023/2024. Sul fronte della maglia lo stemma del Club e il logo EYE Sport sono realizzati con un innovativo silicone ribassato per favorire l'elasticità del capo, l’aderenza dell’applicazione al tessuto e la leggerezza del capo finito. Alla maglia sono abbinati dei pantaloncini blu con finitura laterale rossa. Il filato è composto per l’85% da Poliestere e 15% da Elastan, entrambi provenienti da materie prime di origine riciclata ed ecosostenibile. Il tessuto è stato addizionato del trattamento Wicking per garantire la traspirabilità e velocizzare l’asciugatura. Il sudore viene immediatamente espulso favorendo l’evaporazione, e garantendo l’asciugatura rapida della pelle. Le maniche, le spalle e i pannelli laterali sono in Mesh, anche questo di origine riciclata e con trattamento Wicking per favorire maggiore traspirabilità. Anche quest’anno le maglie sono state confezionate utilizzando un packaging eco - sostenibile e plastic free. La Maglia Gara Home è ora disponibile su eyesportshop.com, su cagliaricalcio.com, negli store del Cagliari, in tutti i negozi monomarca e nei rivenditori autorizzati EYE Sport.?