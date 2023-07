Cronaca A Cagliari via al Rebound Street 2023

È partito il “Rebound Street 2023”. Il Palazzetto di Cagliari in via Rockefeller e la pista di pattinaggio adiacente si trasformeranno in un luogo vibrante e coinvolgente per tre giorni di festa senza precedenti con l'evento di riferimento per la cultura “street e urban“ in Sardegna. L’evento, ideato da Roberto Pintor e organizzato con il supporto di Luca Manca e la direzione artistica di Alberto Alberti “Granchio” e del team “Rebound Street”, nasce con l’obiettivo di rivitalizzare gli spazi e le aree urbane e per promuovere l’inclusione sociale e la cultura dello sport di strada. Questa edizione di Rebound Street, patrocinata dal Comune di Cagliari e da “Sport e Salute”, e sponsorizzata da Novauto, è dedicata a un grande personaggio, Gianni Palla, che per anni ha custodito il Palazzetto dello Sport di Via Rockefeller, considerato “tempio del basket” cagliaritano. “Rebound street 2023” offre per tre giorni una varietà di attività ed esibizioni che spaziano dallo “Street Ball” agli altri “Urban Sport” (come “skateboard” e “breakdance”), dalla musica alla “street art”. Il format prevede una serie di mini campionati di “StreetBall” 3 vs 3 suddivisi in diverse categorie (Pro maschile, Pro femminile, Old school, Junior e Kids). La novità di questa edizione è la possibilità, offerta alla squadra vincente della categoria Pro maschile, di partecipare alle finali nazionali di Rimini 3 vs 3 della Red Bull, un'opportunità unica per dimostrare il proprio talento a livello nazionale. L'evento, oltre a celebrare la “street culture” e connettere le persone attraverso la passione per lo sport e l’arte di strada, mira a rivitalizzare gli spazi urbani dimenticati trasformandoli in luoghi vivaci e di socializzazione.