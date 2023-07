Cronaca Alghero: Presentato il Vittoria 4 woman tour al Summerbeach Village - Sabato si parte con il torneo nazionale di Beach Rugby Presenti il sindaco Mario Conoci e gli assessori Montis e Salaris

Oggi, venerdì 7 luglio, Alghero si è animata di un significativo evento che ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione, della salute e dell'impegno sportivo. L'organizzazione dell'evento è stata curata con grande attenzione dall'associazione sportiva Polisportiva Sottorete, ricevendo il prezioso patrocinio del sindaco Conoci e la partecipazione attiva degli assessori Mariagrazia Salaris e Andrea Montis. Nel corso dell'evento, è stato sottolineato quanto sia fondamentale promuovere la cultura della prevenzione per salvaguardare la salute individuale, specialmente delle donne e collettiva. I rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il ruolo essenziale dello sport nel favorire uno stile di vita salutare e attivo, sottolineando l'importanza di tali valori per la comunità di Alghero. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Vittoria Assicurazioni per il loro prezioso sostegno al Vittoria 4 Women Tour, concentrandosi in particolare sulla terza tappa dell'evento presentata al Summerbeach Village. L'importante contributo di Vittoria Assicurazioni nella promozione della prevenzione e della salute è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato. È presente per tutta la durata della manifestazione lo SpecchioBus, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita a chi ne farà richiesta. Per l’intera durata del tour, sarà anche promossa una raccolta fondi per supportare l’acquisto di un secondo SpecchioBus e ampliare l’impegno sul territorio nazionale. L'evento, all’insegna della prevenzione, unirà però anche musica e sport. Inoltre, è stato annunciato che sabato, si terrà il torneo nazionale di beach rugby, organizzato dalla Federazione Italiana Rugby (FIR) in collaborazione con Amatori Rugby Alghero sempre nella cornice del Summerbeach. Questa prestigiosa competizione rappresenta un'opportunità unica per promuovere lo sport e sensibilizzare su uno stile di vita attivo non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. L'evento di oggi ad Alghero ha dimostrato l'importanza di unire gli sforzi della comunità, delle istituzioni e delle aziende come Vittoria Assicurazioni per promuovere la prevenzione, la salute e lo sport. Si tratta di valori fondamentali che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini.