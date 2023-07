Cronaca Folle inseguimento nel centro di Sassari: Identificato e denunciato l'autore dell'audace gesto

Un video che ha rapidamente raggiunto la viralità sui social media mostra un'auto che viene inseguita a tutta velocità nel cuore di Sassari lo scorso 28 maggio. Finalmente, è stato individuato il responsabile di questa pericolosa impresa e è stato denunciato alle autorità competenti. L'uomo si era sottratto ad un ordine di fermarsi da parte della Polizia Stradale lungo via Asproni, intraprendendo poi una corsa spericolata in contromano attraverso diverse vie cittadine, inclusa piazza d'Italia. In quest'ultima location, alcuni passanti si sono trovati costretti a muoversi per evitare di essere investiti dall'auto sfrecciante. L'inseguimento è proseguito per diversi minuti, mantenendo in apprensione le forze dell'ordine, finché il conducente è riuscito a sfuggire alle loro grinfie prendendo un vicolo nel centro storico. Tuttavia, grazie alle indagini condotte, è stato possibile rintracciarlo e scoprire che il conducente non era in possesso di una patente di guida. Di conseguenza, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, e le infrazioni commesse durante la fuga gli sono state sanzionate amministrativamente.