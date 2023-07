Riconoscimento all'Unione Comuni Alta Gallura (SS) nel concorso che premia i comuni virtuosi nella raccolta differenziata

A questi si sono uniti i vincitori per ciascuna categoria merceologica di rifiuti (alluminio compreso), assegnati dai consorzi preposti al loro recupero e smaltimento. I vincitori della categoria Alluminio Premiati da CIAL, i vincitori del premio Comuni Ricicloni di quest’anno, categoria ‘Raccolta differenziata degli Imballaggi in Alluminio’ sono: ? Comune di Novara (104.284 abitanti - 1,100 kg/abitanti) ? Unione dei Comuni dell’Alta Gallura - SS (34.029 abitanti - 1,250 kg/abitanti) Comuni coinvolti: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba. A ognuno di essi un attestato ufficiale e un’opera artistica prodotta su alluminio riciclato. Premio Speciale Ogni Lattina Vale ? CIAL riconosce inoltre il Premio Speciale ‘Ogni Lattina Vale’ alla Onlus Aido – Sezione Bergamo da anni impegnata nella raccolta delle lattine per bevande in alluminio per il proprio autofinanziamento. Questo specifico Riconoscimento rientra nell’ambito del progetto internazionale sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’) nato per stimolare la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio in contesti ‘on the go’ e ‘fuori casa‘.

Il Comune di Novara e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura (SS) si aggiudicano il riconoscimento assegnato da CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio) per la categoria ‘Raccolta differenziata degli Imballaggi in Alluminio’. Alla l’Onlus Aido – Sezione Bergamo il Premio Speciale ’Ogni Lattina Vale’ L’Italia eccelle in Europa nella raccolta differenziata dell’alluminio. Dal 1994 il concorso ‘Comuni Ricicloni’ premia in Italia le comunità locali particolarmente virtuose nella gestione dei rifiuti: dalle raccolte differenziate avviate a riciclaggio, agli acquisti di beni, opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Nobile l’obiettivo: riconoscere e gratificare gli sforzi compiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, la produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento. Un vero e proprio contest che si ripete di anno in anno, promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e sostenuto da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri Consorzi del Sistema Conai. Onore al merito. Ieri (6 luglio) a Roma, negli spazi di Palazzo Faletti, la cerimonia conclusiva dell’edizione 2023 (basata sui dati 2022) per premiare – come da regolamento - i vincitori delle quattro categorie designate in ogni Regione: comuni con meno di 5.000 abitanti, comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, comuni con più di 15.000 abitanti e comuni capoluogo.