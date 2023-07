Cronaca Riso I Ferrari vince il premio Impresa e Sostenibilità 2023

Riso I Ferrari riceve il Premio Egos 2023 "Impresa e sostenibilità" riservato alle imprese che si sono distinte per la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili. Il premio è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano nell’ambito del 39ª edizione del Colloquio annuale Egos, che si terrà a Cagliari dal 6 all’8 luglio 2023, con l’organizzazione dell’Università di Cagliari e in particolare con lo staff di CREA, il Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, e con la collaborazione del Dipartimento e della Direzione Ricerca e Territorio dell’Università. A consegnare il premio, durante la cerimonia di premiazione svoltasi il 30 giugno 2023, al Palazzo Regio di Cagliari, erano presenti il Segretario Generale Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Cristiano Erriu e la Direttrice Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità Maria Chiara Di Guardo: “premiamo un’azienda che si distingue per il costante e continuo miglioramento della qualità dei prodotti nel rispetto assoluto dell’ambiente”. Presente anche l’artista di fama internazionale Manu Invisible incaricato di realizzare un’opera d’arte dedicata alla “good life” che verrà ospitata davanti al Bastione di Cagliari in occasione dell’evento Egos 2023. L’azienda risicola oristanese iFerrari conferma la sua alta qualità anche per questo 2023 con una produzione premiata e certificata a partire dal seme sino al prodotto finito che giunge nelle tavole dei consumatori attraverso una filiera tracciabile al 100%. Il riconoscimento è stato conferito per l’impatto positivo generato dall’impresa sul territorio ed il contributo allo sviluppo sostenibile nel settore dell’agricoltura. Alla cerimonia hanno partecipato altre 9 aziende che si sono differenziate nel campo della ristorazione, agricoltura ed edilizia sostenibile. Per la valutazione sono stati considerati elementi chiave: la creazione di relazioni positive tra l’impresa e la comunità, anche attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con i player (enti pubblici, associazioni, etc.) del territorio; i benefici in termini di impatto ambientale, culturale o economico apportati dall’impresa nel territorio in cui opera; i benefici in termini sociali/welfare prodotti dall’impresa per la comunità di persone (interna o esterna all’impresa) con cui si relaziona. “I premi ricevuti rappresentano per noi una grande soddisfazione e uno stimolo per cercare di fare sempre meglio soprattutto nel campo dell’innovazione. I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che ci scelgono dando fiducia ai nostri prodotti e alla nostra produzione, e naturalmente a tutta la nostra grande squadra. Produciamo riso da seme certificato coltivato in Sardegna da più di 50 anni, negli ultimi dei quali abbiamo investito tempo e risorse nella cura della transizione “culturale”. È necessario credere che l’obiettivo non sia più quello di aumentare i quintali prodotti per ettaro, ma rendere l’azienda sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Per questo ci siamo dotati di un impianto fotovoltaico che ricopre i tetti dei capannoni aziendali dal 2012, grazie al quale produciamo in totale autonomia l’energia necessaria a soddisfare tutto il processo produttivo. Oltre all’adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (che disciplina a livello nazionale e comunitario la produzione, riducendone l’impatto verso l’uomo e l’ambiente), e l’utilizzo dell’agricoltura di precisione per una ottimizzazione del raccolto, riduzione degli sprechi di risorsa idrica e riduzione dell’utilizzo di concimi; siamo entrati a far parte della “Blue Community” di MedSea Foundation, un network di imprenditori e aziende con un obiettivo comune: lo sviluppo sostenibile della Sardegna”, conclude Carlo Ferrari, direttore commerciale dell’azienda. L’azienda iFerrari ha ricevuto negli anni tanti riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale Per Innovazione Prodotti Risicoli ai Sardinia Food Awards 2022 e la Menzione Speciale nella Categoria Aziende Risicole al Galà di premiazione degli “Italy Food Awards 2023”. La storia di Riso iFerrari affonda le sue radici nell’esperienza e nella tenacia contadina di Angelo Mario Ferrari, da più di 50 anni risicoltore pluripremiato come produttore di riso da seme certificato coltivato in Sardegna. Oggi l’azienda iFerrari porta avanti la sua tradizione con integrità, rispettando la natura e l’ambiente attraverso la sperimentazione e la ricerca come ispirazione costante nel suo progetto sostenibile per assicurare ai consumatori la qualità che meritano. Ricerca che ha portato l’azienda, oltre alla commercializzazione della linea di risi “I Chicchi d’Angelo”, ad iniziare un percorso di lavorazione dei derivati del riso realizzando un nuovo prodotto, uno snack di riso 100% sardo, non fritto, gluten free e 100% vegetale: “Le Nuvole d’Angelo” (prodotto interamente all’interno dell’azienda iFerrari e vincitore del premio “Innovazione Prodotti Risicoli”). I riconoscimenti ottenuti certificano l'alta qualità sia della linea da tavola “I Chicchi d’Angelo” che degli snack di riso “Le Nuvole d’Angelo” di Riso iFerrari e vanno ad aggiungersi all’ Attestato di Eccellenza ricevuto lo scorso 14 febbraio per la categoria “Produzione riso da seme certificato” che l’Ente Nazionale Risi (Ente Nazionale di promozione e tutela del settore agricolo) ha voluto riconoscere all'azienda risicola oristanese per l'eccellenza della sua produzione di riso da seme.