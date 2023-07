Trexenta nel nome del pane: A Ortacesus in mostra il pane e la tradizione contadina

"Gioacchino Piseddu, presidente della Pro Loco di Ortacesus e organizzatore della rassegna Trexenta nel Nome del Pane, ha dichiarato: "In questa settima edizione, vogliamo crescere e far conoscere al pubblico le nostre tradizioni e le eccellenze gastronomiche, storiche e culturali dei paesi della Trexenta". La rassegna "Trexenta nel Nome del Pane", giunta alla sua settima edizione, rappresenta un'opportunità unica per immergersi nelle antiche tradizioni sarde legate alla produzione del pane, simbolo di convivialità e nutrimento. Durante il weekend del 22/23 luglio, gli abitanti del luogo e i visitatori avranno l'opportunità di scoprire l'autenticità dei borghi della Trexenta, esplorando tradizioni, usanze, costumi e ricette tramandate di generazione in generazione. La suggestiva cornice del centro storico di Ortacesus invece ospiterà l'evento in programma sabato 22 e domenica 23 luglio, trasformandosi in una festa a cielo aperto, dove sarà possibile passeggiare tra gli stand enogastronomici, assaporare il pane fresco, appena sfornato, dei diversi paesi presenti alla manifestazione e gustare una vasta selezione di prodotti locali, accompagnati da vini e bevande tradizionali.





Il primo degli eventi in calendario è in programma per martedi 18 luglio a Ortacesus alle ore 19:00 nei locali del Museo del Grano. "Nel Nome del Pane...storia, cultura e tradizione" è un seminario gastronomico culturale che celebra la tradizione del pane e il suo ruolo centrale nella cultura isolana. Questo evento, unico nel panorama regionale, vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il consigliere regionale Fausto Piga, il presidente dell'Unione dei Comuni della Trexenta Paola Casula, il sindaco di Ortacesus Maria Carmela Lecca, il presidente del GAL SGT Antonino Arba, il presidente regionale EPLS Romano Massa, il presidente della Pro Loco di Ortacesus Gioacchino Piseddu, e l'antropologa Alessandra Guigoni. "Il nostro obiettivo – continua Piseddu - è mettere in mostra i prodotti tipici e utilizzarli come strumento di promozione e commercio per far conoscere al grande pubblico le realtà, spesso poco conosciute, dei paesi della Trexenta. Vogliamo tramandare alle nuove generazioni il ricordo della lavorazione tradizionale del grano, che da millenni rappresenta una fonte economica primaria per tutta la zona". L’avvio ufficiale della manifestazione è in calendario per sabato 22 luglio quando a partire dalle ore 17 vie e piazze del centro storico di Ortacesus si coloreranno e si animeranno di vita con una serie di spettacoli musicali itineranti della DisneyMusical in the street con le musiche e la magia del Musical Aladdin a cura da A.S.D, Cibiesse di Elmas. Nei locali del Museo del Grano, curiosi e appassionati di francobolli potranno invece arricchire la loro collezione con l’esclusivo Annullo Filatelico di Poste Italiane dedicato alla manifestazione. Museo del Grano, assoluto protagonista della serata. Negli splendidi spazi dell’antica casa “a corte” appartenuta alla famiglia Serra, visitabile per tutta la durata della manifestazione, si potrà partecipare, in entrambe le giornate dell’evento, al Laboratorio didattico gastronomico e scoprire l’antica arte della panificazione con forno a legna e al laboratorio artistico con le proiezioni dedicate alle diverse fasi della produzione del grano e del pane in Sardegna. Per la sera, dalle ore 21:00, degustazione di prodotti eno-gastronomici organizzata negli spazi all'aperto del museo del grano e per concludere, alle ore 22:00, concerto vocale-strumentale WonderfulMelodies con il gruppo Cameristico Ensemble Porrino di Elmas diretto dal maestro Ignazio Perra. Secondo gli organizzatori, l'evento non vuole solo essere un'esperienza gastronomica, ma anche offrire l'opportunità di scoprire la ricchezza culturale e storica della zona.





I visitatori potranno partecipare a laboratori di panificazione, assistere a dimostrazioni di antichi mestieri artigianali e godersi spettacoli folcloristici che renderanno l'atmosfera ancora più coinvolgente. Domenica 23 luglio, con inizio alle ore 17:00 la Compagnia Catalana di Sanluri, in collaborazione con diverse associazioni culturali sarde, dirigerà e curerà, sotto la regia di Antonio Bandinu, la messa in scena di uno spaccato di vita medievale. L’Associazione culturale Giudicato di Torres riproporrà davanti al pubblico presente la cerimonia nuziale Greco-Bizantina di Adelasia di Torres, mentre l’Associazione Culturale Curatoria di Monreale proverà ad incantare i presenti con la lettura di alcuni brani ispirati alle vicende del Giudicato D’Arborea. Completano il ricco programma della serata i musici e gli sbandieratori Santa Lucia quartiere Fontana di Iglesias e l’Associazione Arcieri storici di Sanluri, che accompagneranno i momenti delle cerimonie e allieteranno la serata con le loro esibizioni. Gli eventi si concluderanno alle ore 21:00 con una degustazione di prodotti eno gastronomici tradizionali sardi organizzata negli spazi all'aperto del museo del grano. L'evento è stato accuratamente organizzato dalla Pro Loco di Ortacesus che ha lavorato con passione per creare un programma ricco di attività adatto a tutte le età. La rassegna Trexenta nel Nome del Pane rappresenta un'opportunità unica per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, della buona cucina e della scoperta di una tradizione millenaria. "Non mancate l'appuntamento con la rassegna Trexenta nel Nome del Pane ad Ortacesus, il 22 e 23 luglio! Vi aspettiamo per regalarvi un'esperienza indimenticabile nel cuore della Sardegna, per farvi degustare i nostri piatti tipici e scoprire la nostra cultura!"

La manifestazione "Trexenta nel Nome del Pane" è un appuntamento turistico-gastronomico organizzato dalla Pro Loco di Ortacesus, con la partecipazione delle Pro Loco di San Basilio, Senorbì, Selegas, Suelli, Guamaggiore, Siurgus Donigala, Gesico, Ussana e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Endless Island e del Gal S.G.T. Sarrabus Gerrei Trexenta - Sole Grano Terra. L'Associazione Compagnia Catalana di Sanluri, i musicisti e gli sbandieratori dell'Associazione Santa Lucia quartiere Fontana di Iglesias, l’associazione culturale Giudicato di Torres, i figuranti storici dell'Associazione Curatoria del Monreale di San Gavino Monreale e l’associazione arcieri storici di Sanluri parteciperanno all'evento, giunto ormai alla sua settima edizione.