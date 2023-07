Cronaca Un commovente omaggio nel ricordo di Elisa Riccobono: Il Liceo Paglietti di Porto Torres celebra la sua maturità

Questa mattina è stata un'occasione carica di emozioni e lacrime quando la professoressa Angela Laura Dettori, presidente della commissione d'esame presso il Liceo Paglietti di Porto Torres, ha consegnato il diploma di maturità ai genitori di Elisa Riccobono. Elisa frequentava il Liceo sportivo di Porto Torres tre anni e mezzo fa, ma i suoi sogni sono stati interrotti da un tragico incidente a Baldinca, nella periferia di Sassari, quando aveva appena 15 anni. I compagni di classe e l'Istituto d'istruzione superiore "Paglietti" non hanno dimenticato questa ragazza solare, e durante l'ora di pranzo, alla fine degli esami di maturità, hanno voluto dedicare dei momenti di ricordo alla loro cara amica. Inizialmente è stata proiettata una serie di immagini di Elisa felice e sorridente insieme alle sue amiche, seguite dalla lettura di una poesia da parte dello studente Gabriel Zulberti durante la cerimonia. Le sue parole recitavano: "Sei solo andata nella stanza accanto. Ciò che eri per noi lo sei sempre." Per il padre Pierpaolo e la mamma Gavina, che hanno ricevuto il diploma di Elisa, si tratta di "un sogno a occhi aperti che si avvera dopo tre anni e mezzo, in cui abbiamo immaginato tutte le meravigliose cose che Elisa avrebbe potuto realizzare e che purtroppo oggi non si realizzeranno più." Nella sala del Liceo erano presenti anche molti amici, riuniti per ricordare l'amica solare che è impossibile dimenticare.