Si fingeva dipendente del Vaticano per abusare sessualmente della zia - Condannato un cagliaritano





L'imputato aveva creato un profilo falso su Facebook, fingendo di essere un dipendente del Vaticano molto vicino al Papa, al fine di guadagnarsi la fiducia della donna. Il misterioso individuo, che si spacciava per un membro della Santa Sede, l'aveva quindi convinta ad avere rapporti sessuali con suo nipote, come parte di un presunto rituale che avrebbe dovuto consentire loro di sposarsi. Nel 2020, la vittima aveva raccontato tutto a una sua sorella, che aveva quindi presentato denuncia. Durante il processo, la donna è stata assistita dall'avvocato Fausto Argiolas, mentre il difensore dell'imputato, Davide Mascia, ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso in appello.

Un cinquantenne cagliaritano è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale nei confronti della sua zia. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Lucia Perra del Tribunale, al termine di un processo con rito abbreviato. La vittima, una donna di quasi sessant'anni, era molto devota e al momento degli abusi si trovava in uno stato di profonda fragilità psichica.