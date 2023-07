Cronaca Maristella, cinghiali ancora padroni della borgata

Questo è il risultato di quello che fanno i cinghiali in una casa di civile abitazione al centro dell’abitato della borgata di Maristella. Quanto ancora dobbiamo sopportare nell’indifferenza di chi è preposto alla salvaguardia di persone e cose? Nonostante le nostre da anni continue segnalazioni, nessuno degli enti preposti è riuscito ad oggi a porre rimedio al disastro continuo ad opera dei cinghiali per coltivazioni, persone, animali e cose. Non si va al di là delle solite chiacchiere tristi e ritritate nei soliti sterili tavoli di lavoro con soluzioni inefficaci. Eppure basterebbe guardare a quanto fatto con l’eradicazione nell’Asinara o la via che sta seguendo l'isola d'Elba. Tonina Desogos - Presidente Comitato di Borgata di Maristella