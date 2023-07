Cronaca Vent'anni di grazia e ringraziamento: L'anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale nel Comune di Sassari

Domenica 09 luglio 2023 si compiono vent'anni dalla Dedicazione della chiesa parrocchiale costruita su progetto e direzione dei lavori dell’ing. Salvatorico Sassu dedicata al SS. Nome di Gesù, nella borgata di Ottava, del Comune di Sassari, motivo di grande gioia e ringraziamento al Signore per tutti i parrocchiani e per l'intera Diocesi di Sassari. La Chiesa universale, con la Penitenzeria Apostolica, ha accolto la richiesta del parroco fondatore don Tonino Sassu e dell’ Arcivescovo mons. Gianfranco Saba e ha concesso un Anno Giubilare, quindi, il dono dell'indulgenza plenaria, dal 9 luglio 2023 al 13 luglio 2024, per quanti visiteranno la chiesa, o, se ammalati, si uniranno spiritualmente, sempre ovviamente rispettando le altre condizioni (confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa). Inoltre, al termine della messa, domenica 9 alle 19 l’arcivescovo impartirà la benedizione papale da lui richiesta a Papa Francesco con indulgenza plenaria. L’indulgenza consiste nella cancellazione delle pene meritate con i peccati da scontare, anche se pentiti, nel purgatorio. Alla Santa Messa di apertura di domenica 9 luglio alle 19,00 presieduta dall’ Arcivescovo Mons. Gianfranco Saba, seguirà una piccola processione e un rinfresco fraterno.