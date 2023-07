Cronaca Incidente spettacolare ad Alghero: Auto capovolge in un incrocio pericoloso

Questa mattina, intorno alle 9:30, si è verificato un incidente spettacolare ad Alghero, nelle vie Grazia Deledda e Vittorio Veneto, in un incrocio notoriamente pericoloso. L'incidente sembra essere stato causato da una mancata precedenza e dall'elevata velocità delle auto coinvolte: una Lancia Y e una Volkswagen. La Lancia Y ha subito i danni peggiori, capovolgendosi e rischiando di colpire altre vetture, ma fortunatamente non c'erano pedoni nel luogo dell'incidente al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi al fine di determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Il servizio di emergenza 118 è stato anche presente sulla scena.