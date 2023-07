Cronaca Teulada, la posizione di iRS, ProgReS e Torra

Apprendiamo a mezzo stampa che, nella mattinata di oggi aTeulada, con un'ordinanza della guardia costiera è stato vietato l'accesso alle spiagge di Portu de S'Arena, Portu Tramatzu, S'ottixeddu e nel porto turistico. L'ordiananza è stata emessa per la presenza di una bomba nelle reti di un pescatore. L'ordigno, con tutta probabilità, è stato sparato in una delle tante esercitazioni militari che periodicamente la NATO e lo Stato Italiano effettuano sul territorio Nazionale Sardo trasformandolo in un teatro di guerra per poi andarsene per i mesi estivi dopo aver inquinato pesantemente il territorio con ordigni bellici che hanno ormai modificato il paesaggio marino e che ogni tanto riaffiorano nelle reti di qualche pescatore. Eppure si continua a dire che le basi militari danno lavoro, creano sviluppo e non inquinano. Per fare luce su questo lo scorso febbraio il Consiglio Regionale Sardo ha votato all'unanimità un ordine del giorno unitario proposto dalle forze indipendentiste iRS, ProgReS, Torra e Corsica Libera che impegna istituzionalmente il Presidente della RAS: A identificare un soggetto terzo, internazionalmente autorevole, ufficialmente riconosciuto e di alto prestigio scientifico al quale commissionare una valutazione indipendente per capire cosa ha comportato la presenza delle basi militari in Sardegna negli ultimi 50 anni in termini di costi reali, benefici, impatto sociale e ambientale ed eventuale mancato sviluppo economico. A interrogare il Governo e il Ministero della Difesa per conoscere a quanto ammontano i ricavi dello Stato derivanti dall’affitto dei poligoni ad eserciti di tutto il mondo. A riunire la consulta Sardo Corsa per valutare la possibilità di intraprendere un percorso comune per elaborare una proposta di trasparenza e di democrazia nel nome del diritto alla conoscenza che faccia chiarezza su cosa comporta a livello economico, ambientale e sanitario la presenza delle basi militari in Sardegna e in Corsica. Lo stesso ordine del giorno è stato presentato dagli indipendentisti Corsi e approvato dall'assemblea di Corsica. Alla luce dei fatti successi oggi a Teulada iRS, ProgReS, Torra e Corsica Libera vogliono denunciare pubblicamente il totale immobilismo da parte delle istituzioni e solleccitano il Presidente Solinas a tenere fede al mandato che gli è stato affidato, non solo dagli indipendentisti, ma da parte di tutto il Consiglio Regionale. Lo Stato italiano continua a devastare la nostra terra sotto i nostri occhi e le nostre istutuzioni sono completamente assenti. Un'assenza che li rende sempre più complici.