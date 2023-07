Rifondazione Comunista Sassari: Presentazione Legge di Iniziativa Popolare per il salario minimo

“L’istituzione di un salario minimo agganciato all’inflazione - si legge nel documento con il quale Unione Popolare ha lanciato la raccolta di firme - può immediatamente e concretamente aiutare cinque milioni di lavoratori e lavoratrici a uscire da una condizione di povertà e non sostituisce ma rafforza la contrattazione nazionale. La nostra proposta punta a dare attuazione all’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Esistenza dignitosa che non viene assicurata oggi in Italia, se non si stabilisce una cifra minima di retribuzione sotto la quale non si può scendere, indicizzata sulla base dell’inflazione”.

Sarà anche presentata la petizione per l'istituzione del reddito regionale di base garantito con lo scopo di sostenere le fasce di lavoratrici e lavoratori, occupati o meno, che presentano situazioni economicamente critiche. "La nostra proposta prevede un salario minimo legale a 10 euro l’ora indicizzato automaticamente all’inflazione. Non si può attendere oltre di fronte al dilagare del lavoro povero che colpisce milioni di lavoratrici e lavoratori cui la contrattazione sindacale da molti anni non è più in grado di garantire salari dignitosi. Milioni di persone oggi, soprattutto se giovani e donne, ricevono retribuzioni sotto i mille euro delle quali l’inflazione, prodotta da guerra e sanzioni in due anni, ha ridotto il potere d’acquisto del 20 per cento”.