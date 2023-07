Domenica “Disterrados” fa tappa a Vicenza con Maria Giovanna Cherchi

La seconda intervista è con Alessia Rodriguez, trentaquattro anni di Galtellì, che durante la pandemia ha affrontato la piena emergenza Covid in qualità di Oss all’ospedale di Vicenza. Ha fatto parte del gruppo in costume di Galtellì ed è in dolce attesa. Alessia ha spinto a trasferirsi in città con il figlio più grande anche il marito Franco Pisanu, quarant’anni, che è diventato autista di mezzi pubblici. Non poteva mancare la figura del ristoratore. Anche qui la cucina sarda piace, e non poco. Ambasciatore della gastronomia isolana è Giacomo Camedda, trentatré anni di Iglesias, laureato in Agraria e specializzato in scienze gastronomiche. Dopo varie esperienze lavorative che lo hanno portato fin negli Stati Uniti d’America, ha infine aperto un suo locale di ristorazione nella cittadina veneta. Memoria storica della comunità sarda del luogo è Luciana Chìttero, insegnante, scrittrice e poetessa “disterrada” da oltre sessant’anni.





È un’attivissima collaboratrice del circolo. Da ragazza, prima intraprendere il percorso di studi, ogni mattina faceva cinque chilometri in bici per lavorare in una fabbrica di borsette. Tra i personaggi di nuova emigrazione troviamo invece Marinella Foddis, sessantunenne di Oristano, giornalista pubblicista, conduttrice di eventi e volto storico di TeleNova, nonché fondatrice di due riviste. È emigrata un paio d’anni fa per seguire il figlio, laureato in Ingegneria clinica. Ora fa la receptionist per un gruppo che si occupa di sicurezza. Il progetto Disterrados è una produzione DB Video Management con la regia di Mauro Fancello, Salvatore Taras nel ruolo di autore e Vito Biolchini come produttore esecutivo Rai. Il programma può essere seguito in tutta Italia grazie al sistema digitale terrestre che permette di sintonizzarsi sull’edizione regionale Rai Sardegna. La trasmissione proseguirà domenica il 23 luglio con una nuova puntata dedicata alle comunità sarda di Roma.

“Disterrados” ritorna domenica 9 luglio, alle 10 del mattino su Rai Tre Sardegna alla scoperta della comunità dei sardi di Vicenza, incantevole cittadina veneta di quasi 110mila abitanti. In trenta minuti di interviste, intervallate dalle immagini mozzafiato della Basilica Palladiana, passando tra i ponti pittoreschi sul Bacchiglione e il Parco Querini, Maria Giovanna Cherchi va ancora una volta a incontrare i sardi che vivono e lavorano oltremare e a raccontarci le loro storie in lingua sarda. Il primo è Daniele Angius, ogliastrino 69enne di Bari Sardo, membro del Circolo dei sardi Grazia Deledda. Daniele è emigrato in Veneto a soli diciotto anni, e in brevissimo tempo ha trovato occupazione come orafo in una città che, in quegli anni, era un po’ la capitale della lavorazione dell’oro in Italia.