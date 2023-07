Cronaca Arbus: Grave incidente causato da guidatore ubriaco - Mamma e bambini feriti, intervento dell'elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 luglio, si è verificato un incidente sulla strada del mare Montevecchio-Costa Verde, subito dopo il bivio per Funtanazza e Gutturu de Flumini. Un uomo di 60 anni, completamente ubriaco, stava guidando sotto l'influenza dell'alcol e ha causato lo scontro con un'altra vettura. Nell'incidente sono rimasti feriti una madre di 28 anni e i suoi due bambini di 3 e 2 anni, fortunatamente in modo non grave. Anche il guidatore ubriaco ha riportato ferite lievi. Per soccorrere la mamma e i bambini, è intervenuto l'elisoccorso che li ha trasportati in ospedale a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione estiva di Torre dei Corsari e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i quali, oltre ai rilievi dell'incidente, hanno accertato che il tasso alcolemico dell'uomo sessantenne superava di gran lunga i limiti consentiti.