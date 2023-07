Cagliari: Serata di beneficenza in favore delle donne operate di tumore al seno





Ospiti di rilievo della serata Carola Puddu, beniamina del pubblico cagliaritano, che ha danzato con Nicola Barbarossa, entrambi del Balletto di Roma, sia un pezzo di classico, tratto dal ”Don Quichote”, che un pezzo del rivisitato “Romeo e Giulietta”, in scena per la coreografia di Fabrizio Monteverde. E poi non è voluta mancare alla serata, direttamente da Berlino, Tiziana Carta che ha ballato due brani da solista su coreografie di Leon Cino. Molto apprezzati i due brani cantati da Janira Sperandio, di soli 16 anni. A presentare l'evento Salvatore Aresu. “Per questa di beneficenza – ha sottolineato Stefania Loi – si sono mobilitati tutti gratuitamente, dagli artisti ai Vigili dei Fuoco, che hanno garantito la sicurezza della manifestazione nel giorno di riposo dal lavoro”. Insomma, sinergia tra persone ed enti capace davvero di fare la differenza.

Sarà devoluto al Progetto Venus che permetterà ad ancora più pazienti operate di tumore al seno, il completamento della ricostruzione con dermopigmentazione o protesi areolare. Patrocinato dal Comune e organizzato dall'Associazione Salute Donna odv, lo spettacolo di beneficenza di sabato 1 luglio 2023 al Teatro Massimo di Cagliari è stato un vero e proprio successo. Tra i 600 del pubblico che hanno potuto apprezzare le performance dei ballerini della scuola di Leon Cino, Dance Art Studios, e quelli della scuola di danza di Maurizio Montis, Dance Factory, anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e la presidente della Commissione Pari opportunità Stefania Loi.