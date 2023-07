Sacro Cuore, riqualificazione per la scuola di Alghero





Il progetto redatto dall'arch. Antonio Delogu prevederà lo smontaggio completo del manto di marsigliesi delle falde in questione e dell’orditura di travicelli su cui le tegole sono appoggiate. Si procederà poi a una attenta ricognizione della struttura lignea portante fino alla completa riqualificazione. Ieri (venerdì) la consegna del cantiere alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici Antonello Peru, accompagnato dai tecnici del settore e dal responsabile unico del procedimento, oltre al progettista ed il responsabile dell'impresa Emanuele Sini Srl che ha vinto l'appalto da 600 mila euro. "E' un lavoro attento e importante quello che si sta portando avanti con determinazione per riqualificare tutti i plessi scolastici cittadini - sottolinea l'assessore Peru - così da rendere sempre più sicure le nostre scuole e riqualificare l'importante patrimonio immobiliare comunale al centro di grandi investimenti".





La consegna dei lavori al Sacro Cuore segue quella per la riqualificazione della scuola La Pedrera ed anticipa altri importanti interventi previsti sul territorio comunale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha permesso al comune di Alghero di realizzare progetti per oltre 4 milioni di euro d'investimento sulle opere pubbliche e la messa in sicurezza del territorio.

Al via i lavori di riqualificazione della storica scuola Sacro Cuore di Alghero. L'edificio del 1902 presenta alcune problematiche legate allo stato di conservazione dell'immobile, che grazie all'intervento programmato dall'Amministrazione comunale saranno risolte. I lavori di manutenzione si concentreranno principalmente sulle parti di copertura rimaste fuori dai precedenti lavori del 2019 e dunque la porzione compresa tra l’ala prospiciente la via Lo Frasso e il corpo centrale dell’edificio che si affaccia sulla via Vittorio Emanuele.