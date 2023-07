Aerei, cancellazioni e collegamenti assenti: Lai (FIT CISL) "Mettere regole più stringenti"

“È palese che le compagnie aeree, per fare profitto, aggirano gli accordi. È necessari intervenire sui bandi di gara, ponendo un limite alla tariffa massima e aumentare il servizio con più aerei, soprattutto nel periodo estivo. In molti rinunciano a venire in Sardegna perché non trovano posto, ma perché per il servizio aereo non è possibile fare ciò che è la norma nel Trasporto Pubblico Locale o nel servizio su rotaia, dove le aziende prevedono mezzi in più in determinate occasioni e periodi? Probabilmente – secondo Lai – perché le compagnie che si aggiudicano il servizio hanno cinque aerei e per giunta vecchi? La Regione – conclude il segretario - deve essere intransigente nel garantire un servizio maggiore e con tariffe che non superino una soglia massima e vigilare sulla qualità erogata dai vettori”.

“Quanto riportano le cronache - tra voli cancellati, mancanza di collegamenti in continuità territoriale, impennata immotivata delle tariffe aeree - conferma ciò che diciamo da tempo: ci vogliono regole più stringenti nei bandi di gara e una vigilanza maggiore da parte della Regione”. Lo afferma il segretario generale della Fit Cisl, Ignazio Lai.